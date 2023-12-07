ناصر العنزي



تعادل السالمية والفحيحيل من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري «زين» الممتاز. وبهذه النتيجة أصبح لـ «السماوي» 14 نقطة و«الأحمر» 6 نقاط.



ورفض لاعبو الفريقين استغلال الفرص القليلة التي سنحت لهم في الشوط الأول ، أبرزها كرة مهاجم الفحيحيل فيتور التي ارتدت من عارضة الحارس عبدالرحمن الفضلي (14) وفرصة لمهاجم السالمية ايساكا لم يحسن التعامل معها وهو قريب من مرمى الحارس عبدالرحمن المجدلي (17)،. وقد لعب السالمية بدون مدربه محمد المشعان الذي كان يوجه التعليمات لمساعده وهو في المدرج بسبب حصوله على بطاقة حمراء، وقد لعب بنفس عناصره السابقة التي خسر بها من برقان، فيما أحدث فراس الخطيب تعديلات على تشكيلة الفحيحيل معتمدا على الثنائي باروس وفيتور في المقدمة. وفي الشوط الثاني وقف حارس السالمية عبدالرحمن الفضلي سدا منيعا أمام فرص الخصم ومنع دخولها مرماه منقذا فريقه من الخسارة.



ولا يلام حقيقة مدرب الفحيحيل فراس الخطيب بعدما تمادى لاعبوه في إهدار الفرص وأضاعوا بأيديهم فوزا كان قريبا منهم.



أدار المباراة الحكم أحمد العلي الذي أحسن في قراراته.