يعقوب العوضي



نجح القادسية في تحقيق الفوز على كاظمة في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على صالة اتحاد الكرة الطائرة بمجمع الشيخ سعد العبدالله في مقر الاتحاد بنتيجة 3-1، ليرفع «الأصفر» رصيده إلى 10 نقاط ارتقى بها إلى المركز الرابع مؤقتا، بينما بقي كاظمة على رصيده السابق بـ 7 نقاط. وفي مباراة أخرى، فاز العربي على الصليبخات بنتيجة 3-0 ليرفع «الأخضر» رصيده إلى 11 نقطة تقدم بها إلى المركز الثالث مؤقتا، فيما بقي الصليبخات في المركز الأخير بلا نقاط. إلى ذلك، تقام اليوم مباراتان على صالة الاتحاد، حيث يلتقي في الـ 5:15 مساء اليرموك برصد 7 نقاط مع التضامن الذي يملك 6 نقاط، وعلى الصالة نفسها في 7:15 مساء ستكون الأنظار معلقة بمواجهة برقان المتصدر بـ 14 نقطة مع الكويت الذي يملك نفس الرصيد من النقاط، حيث سينفرد الفائز بصدارة الترتيب.