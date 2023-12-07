ناصر العنزي



تعود لعبة الكراسي بين فرق المقدمة في ختام القسم الأول من دوري زين الممتاز اليوم، حيث تقام مباراتان ستحددان شكل الصدارة مرة أخرى، ففي المباراة الأولى يلتقي الكويت صاحب المركز الثاني بـ 17 نقطة مع النصر بـ 13 نقطة على ستاد الصداقة والسلام من أجل استعادة الصدارة من القادسية الذي فاز أول من امس على الشباب برباعية نظيفة ورفع رصيده إلى 19 نقطة، وفي المباراة الثانية سيكون ملعب ثامر مسرحا لمواجهة قوية تجمع العربي برصيد 17 نقطة والمتأمل بالصدارة أيضا مع كاظمة صاحب المركز السادس بـ 13 نقطة.



وقد عاش الكويت جولة فائتة عصيبة أفقدته صدارته التي ظل متمسكا بها فترة طويلة بعدما خسر من العربي بثلاثية نظيفة لم تكن في الحسبان لكنها واردة في مثل هذا التنافس، وفقد أيضا مدربه الصربي بوريس بونياك بعد إنهاء عقده بالتراضي، لذلك بات على لاعبي «الأبيض» تعويض النقاط الثلاث اليوم أمام خصم يصعب التعامل معه، والأبيض قادر على العودة مرة أخرى كما عودنا طوال المواسم الماضية والتي احتكر فيها لقب الدوري لما يضمه من عناصر ذات خبرة وحضور فني داخل الملعب، لذلك ففوزه اليوم سيعيده «معنويا» إلى حالته السابقة.



أما النصر فقد حقق قفزات سريعة آخرها فوز مستحق على الجهراء 3-0 جعلته قريبا من المراكز الثلاثة الأولى بقيادة مدربه الوطني ظاهر العدواني الذي استغل فترة الراحة التي قضاها الفريق أثناء تمهيدي بطولة كأس سمو ولي العهد في إعداد لاعبيه بشكل أفضل.



وفي المباراة الثانية يدخل العربي مواجهة كاظمة متسلحا بعزيمة لاعبيه وجماهيره التي استردت عافيتها بعدما عاش الأخضر ظروفا غير مستقرة في الجولات الماضية، لكنه عاد بفوز ثمين في الجولة الماضية أعاده إلى مكانه الطبيعي بين فرق الصدارة، وقد نجح مدربه البوسني داركو نيستروفيتش في اختباره الصعب مع الكويت، لكنه يدخل اليوم اختبارا آخر رغم عدد من الغيابات في صفوفه، أما كاظمة فلا يستقر على مستوى ثابت وحاله غير مستقرة من مباراة إلى أخرى، وقد أحسن «هجوميا» في الجولة الماضية وأخفق دفاعيا بعد الفوز على الفحيحيل 4-3.