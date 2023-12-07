رفض مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا توجيه اللوم لديفيد رايا بعد أن كادت أخطاء الحارس الإسباني تكلف أرسنال غاليا في فوز مثير 4-3 على لوتون تاون في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وقال أرتيتا للصحافيين ردا على سؤال عن أداء رايا «علينا أن ندافع بشكل أفضل كفريق. هناك أشياء معينة تؤدي إلى الأهداف ولا يتعلق الأمر بإلقاء اللوم. لم نفعل ذلك من قبل ولن نفعل ذلك الآن».



وأضاف «يتعلق الأمر بكيفية رد فعل الفريق على ذلك لأنه سيحدث بالتأكيد في المباريات وقد أعجبني هذا الرد في النهاية».



وكان أرتيتا أكثر حرصا على الحديث عن روح فريقه الذي رفض خسارة نقاط بملعب كينيلوورث رود الذي لم يفز عليه أرسنال منذ 1984.



وقال أرتيتا «لم نكن نرغب في التعادل. أردنا الفوز وكان هذا ما يمنحنا الدافع والطاقة والحماس في الملعب وأعتقد أن الجميع شعر بذلك. استقبلنا بعض الأهداف التي سنشعر بخيبة أمل بسببها لكن هذا جزء من اللعبة. سيحدث ذلك بالتأكيد في المباريات لكن رد فعلنا كان رائعا».



وجاءت رباعية أرسنال عن طريق البرازيليين غابرييل مارتينلي وغابرييل جيسوس وكاي هافيرتز وديكلان رايس في الدقائق 20 و45 و60 و97، بينما أحرز غابرييل أوشو وإليجاه أديبايو وروس باركلي أهداف لوتون تاون في الدقائق 25 و49 و57.



ورفع «المدفعجية» رصيده الى 36 نقطة ليحافظ على صدارة الترتيب.



وفي مباراة ثانية، تغلب ولفرهامبتون على ضيفه بيرنلي بهدف نظيف سجله مهاجمه الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان في الدقيقة 42.



ورفع ولفرهامبتون رصيده الى 18 نقطة ليقترب اكثر فأكثر من منطقة الأمان، في حين بقي بيرنلي في المركز التاسع عشر قبل الاخير مع 7 نقاط.



وتختتم المرحلة اليوم، حيث يحل نيوكاسل العائد بقوة ضيفا على إيفرتون المعاقب بحسم 10 نقاط من رصيده بسبب خرقه القواعد المالية، في مواجهة مهمة بالنسبة الى الفريقين، فيما يلتقي توتنهام جاره وست هام.