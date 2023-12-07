تأهلت فرق فالنسيا وخيتافي وإسبانيول، إلى الدور الثالث لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد أن حققت جميعا الفوز في الدور الثاني.



وفاز فالنسيا على مضيفه اروسا 1-0، وتغلب خيتافي على مضيفه اتزينيتا 2-1، كما فاز اسبانيول على ضيفه بلد الوليد 3-1، وتغلب كاستيون على ضيفه ريال اوفييدو 2-1.



وفي المباراة الأولى سجل رومان ياريمتشوك هدف الفوز لفالنسيا في الدقيقة الثامنة. وحسم خيتافي فوزه على اتزينيتا بهدفين لخوانمي لاتاسا في الدقيقتين 53 و74 مقابل هدف لأصحاب الأرض أحرزه جوركشا في الدقيقة 57. وفاز إسبانيول على بلد الوليد بثلاثة أهداف حملت توقيع غوفري كاريراس وغافي بوادو في الدقائق 24 و43 و90 مقابل هدف للفريق الضيف سجله لويس سالازار في الدقيقة 83.