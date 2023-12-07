الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم برئاسة جاسم البوعينين، إعفاء المدرب البرتغالي كارلوس كيروش من منصبه مديرا فنيا لـ «العنابي»، وذلك قبل انطلاق نهائيات كأس أمم آسيا قطر 2023 التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبل.



وكان كيروش قد وقع على عقد مدته 4 سنوات مع المنتخب القطري، بهدف التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وبدأ مع «العنابي» مرحلة التصفيات المزدوجة بانتصارات على أفغانستان 8-1، والهند 3-0، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخب الكويت.



وينافس المنتخب القطري في بطولة كأس آسيا ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات لبنان والصين وطاجيكستان، حيث سيستهل حامل اللقب مشواره في 12 يناير في ستاد لوسيل الذي يحتضن مباراة الافتتاح ضد المنتخب اللبناني.



ولم يقدم كيروش الأداء المنتظر منه مع «العنابي» منذ توليه المهمة، خلفا للإسباني فيليكس سانشيز، وقد اعلن الاتحاد القطري أمس عن تعيين المدرب الإسباني لنادي الوكرة بارتولومي ماركيز لوبيز ليخلف كيروش في، تدريب العنابي.



هذا، وحقق الدحيل فوزا معنويا على حساب مضيفه برسبوليس الإيراني 2-1، في المواجهة التي جرت بينهما على ستاد آزادي في العاصمة الإيرانية طهران، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا. ورفع الدحيل الذي وصل لانتصاره الثاني تواليا رصيده إلى 7 نقاط ليحل بالمركز الثالث، بينما توقف رصيد برسبوليس عند 8 نقاط في وصافة المجموعة ليودع البطولة، وهو ما سمح بصعود الفيحاء السعودي كأفضل ثان في المجموعات، في حين بلغ النصر السعودي ثمن النهائي متصدرا المجموعة برصيد 14 نقطة بتعادله 1-1 أمام الاستقلال الطاجيكي رابع ترتيب المجموعة بثلاث نقاط.



في الوقت الذي ودع أيضا السد دوري الأبطال بعد أن تبدد أمل التأهل عقب فوز الفيحاء السعودي على باختاكور الأوزبكي 4-1 خلال مباراتهما في الجولة السادسة «الأخيرة» من دور المجموعات. وكان السد ينتظر هدايا من المنافسين بعد أن أهدر فرصة التأهل المباشرة باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، في حين تأهل ناساف كارشي الأوزبكي بصورة مباشرة عن المجموعة بعد حسمه الصدارة برصيد 11 نقطة.



إلى ذلك، حدد الاتحاد الآسيوي موعد قرعة دور الـ 16، لبطولة دوري أبطال آسيا والتي ستقام في مقر الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور وذلك في 21 ديسمبر، حيث انقضت مرحلة دور الـ 32 من منافسات مجموعات دوري أبطال آسيا عن منطقة غرب، بتأهل أندية الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء من السعودية إلى الدور ثمن النهائي، إلى جانب ناساف كارشي ونافباخور نامانجان من أوزبكستان، والعين من الإمارات وسباهان أصفهان من إيران.



وبحسب النظام الجديد للبطولة هناك إمكانية مواجهة فريقين من نفس البلد لبعضهما في ثمن النهائي عكس ما كان معمولا به في السابق.