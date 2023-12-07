أحبط رجال الإدارة العامة لخفر السواحل محاولة تهريب نحو 100 كيلوغرام من مادة الشبو المخدرة عن طريق البحر.



وقالت وزارة الداخلية إن المضبوطات تقدر قيمتها السوقية بمليوني دينار.



وتابعت في بيان صادر عنها: وردت معلومات عن قدوم سفينة محملة بكمية من المواد المخدرة، وعلى الفور تم تشكيل قوة من إدارة التشكيلات وإدارة الأمن البحري وبتكثيف التحري عن موقع السفينة، وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبطها في المياه الإقليمية الكويتية والقبض على طاقمها المكون من (7) وافدين، وبتفتيش السفينة تبين وجود (6) جراكن مملوءة بكمية من مادة الشبو المخدرة، وبالتحقيق مع المتهمين أفاد أحدهم بأن شخصا سيتسلم الكمية، وبعد عمل كمين من قبل القوة تم ضبطه. هذا، وجار إحالة جميع المتهمين والمضبوطات الى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.