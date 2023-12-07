مبارك التنيب



في قضية غريبة، تعمد شخص مجهول التردد على محطة وقود في منطقة ميدان حولي بذات السيارة



ولـ 12 مرة آخرها في 30 نوفمبر الماضي، وفي كل مرة يطلب من عامل «تفويل» تنك سيارته، وبعد أن ينفذ طلبه يقوم بالهروب.



هذا، وأرفق في ملف القضية مقاطع مصورة بكاميرات المراقبة للمتهم خلال ارتكابه للجريمة.



وقال مصدر أمني إن مواطنا بصفته وكيل الشركة الشاكية أبلغ عن سرقة وقود من قبل مجهول يستقل مركبة زرقاء اللون وقدم بياناتها.



وأضاف: المتهم دخل إلى المحطة 12 مرة، وفي كل مرة يقوم بتعبئة سيارته والهرب، وأن إجمالي قيمة الوقود هو 45 دينارا.