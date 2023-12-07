بدأت أعمال المجلس التنفيذي الـ67 للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (أرابوساي) الأربعاء بمشاركة ديوان المحاسبة الكويتي.



وأكد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة يوسف المزروعي، في تصريح لـ «كونا» خلال مشاركته بالاجتماع، أهمية جهود المجلس التنفيذي للمنظمة في تعزيز التعاون والعمل المشترك والتنسيق بين الأجهزة الرقابية في الدول العربية.



وقال المزروعي إن جدول أعمال الاجتماع الذي يمتد ليومين سيناقش 23 بندا من أهمها اعتماد تقارير اللجان العاملة بالمنظمة لاسيما لجنة تنمية القدرات ولجنة المخطط الاستراتيجي ولجنة التنمية المستدامة.



وشدد على أهمية تنمية قدرات العاملين في دواوين المحاسبة لتمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه.



من جهته، قال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات بالإنابة بديوان المحاسبة د.سعود الزمانان لـ «كونا» إنه تم خلال الاجتماع اعتماد الحساب الختامي للمنظمة لعام 2022 والموازنة التقديرية لعام 2024.



واضاف الزمانان ان الاجتماع تناول تقارير اللجان الأساسية والفرعية بالمنظمة كتقرير لجنة تنمية القدرات المؤسسية ولجنة المعايير المهنية والرقابية ولجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة ولجنة متابعة الخطة الاستراتيجية للمنظمة.