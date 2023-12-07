القاهرة ـ خديجة حمودة



أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تهيئة جميع المقار الانتخابية، وتوفير اللوجستيات المتعلقة بعملية الاقتراع من سواتر وصناديق، وفقا للضوابط الموضوعة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تتيح للمواطن مباشرة حقه السياسي بسهولة ويسر.



وأضاف، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن كل المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024، أنه جرى اختيار مقار اللجان الفرعية لكبار السن وذوي الإعاقة، ووضع الإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية وكيفية الاقتراع.



وتابع «جرى وضع بوسترات خاصة بذوي الإعاقة السمعية لأول مرة، وإعداد بطاقة برايل، واستخدامها في خارج مصر وأتت بثمار جيدة، وتجهيز كل اللجان الفرعية بكروت برايل لتمكين ذوي الإعاقة لمباشرة حقوقهم السياسية دون مساعدة»، وأوضح أن الهيئة أصدرت قرارا بإنشاء لجان فرعية في كل محافظات الجمهورية لتمكين جميع الناخبين المتواجدين خارج مقار إقامتهم في أيام الاقتراع من التوجه لتلك اللجان والإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى أن القرار تم بناء على الشكاوى التي تلقتها الهيئة خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة في المناطق السياحية والحدودية والصناعية والعاصمة الإدارية، والتي يوجد فيها المغتربون.



وتابع انه استجابة لتلك الشكاوى جرى تخصيص مقرات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد الكثافات في هذه الأماكن، وجرى إنشاء لجنة في محطة مصر، ومطار القاهرة والمناطق الصناعية، والعاصمة الإدارية وجميع المناطق الصناعية الموجودة على مستوى الجمهورية، وأكد تسليم كل أوراق العملية الانتخابية إلى جميع اللجان الفرعية، موضحا أن آخر محافظة تسلمت الأوراق أمس هي القاهرة، وأشار إلى أن الهيئات القضائية تضم 26 ألف قاض، وجرى الاستعانة بـ 15 ألف قاض، ما بين رؤساء لجان متابعة ورؤساء لجان عامة ورؤساء لجان حفظ ورؤساء لجان فرعية، لافتا إلى أن عدد المقار الانتخابية على مستوى الجمهورية 9376 مقرا انتخابيا، ما بين مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم ومراكز شباب ووحدات صحية موزعة على مستوى الجمهورية: عدد لجان الاقتراع بلغ 11631 لجنة فرعية موزعة توزيعا جغرافيا، وجرى مراعاة التيسير على الناخب لتمكينه من مباشرة حقوقه السياسية، والهيئة الوطنية أتاحت على موقعها قاعدة البيانات بعد توزيعها على هذه المقرات، وتم فتح باب الطلبات لتقريب اللجان للناخبين، وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات 5550 طلبا، وبالفعل جرى تقريب كل من تقدم بهذه الطلبات إلى اللجان الأقرب له لإتاحة الفرصة للإدلاء بأصواتهم.



وأشار الى إنه وفقا للجدول الزمني الذي تم إعداده وإعلانه من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والذي أعلن عنه رئيس الهيئة، سيبدأ الصمت الانتخابي من يوم 8/12 وسيكون لمدة 48 ساعة إعمالا لصحيح القانون، مشيرا إلى أنه لا يجوز لأي مرشح أو حملته الانتخابية التحدث عن البرنامج الانتخابي أو أي شأن من شؤون الانتخابات التي تؤثر على إرادة الناخب، ودعا مدير الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للانتخابات، المواطنين المشاركة في عملية الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وقال: بدءا من صباح الغد، سيتم نقل القضاة المشرفين على العملية الانتخابية إلى مواقع اللجان وفقا للمسافات التي يقطعونها، وتم توجيه الدعوات لكل السفارات الأجنبية المعتمدة لدى جمهورية مصر العربية لمتابعة العملية الانتخابية، وتم قيد 24 سفارة وتباعا سيتم قيد باقي السفارات، وعدد المتابعين الديبلوماسيين الذين تم قيدهم 67 ديبلوماسيا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعا دوليا.



وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للانتخابات: تم قيد 62 منظمة محلية بـ 2540 متابعا محليا، و528 متابعا إعلاميا دوليا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ 4218 متابعا للتغطية الإعلامية، وأوضح أن القانون أناط الحق لكل رئيس لجنة فرعية أنه بعد اليوم الثالث أنه يغلق لجنته ويبدأ في أعمال الفرز ويعد هذا المحضر الاجراءات، ومحضر الفرز اللجنة الفرعية بداخل اللجنة الفرعية، ثم يتوجه للعمل لتقديم اللجنة العامة.