عبد الله قنيص

حذرت وزارة الداخلية الإخوة المواطنين والمقيمين من عمليات نصب واحتيال ظهرت مؤخراً يقوم بها بعض المحتالين من خارج دولة الكويت بانتحال صفة رجال الأمن مستخدمين أرقام هواتف كويتية وبرامج اتصال الكترونية.

واهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين الى توخي الحيطة والحذر من تلك الاتصالات تجنباً لسقوطهم ضحايا لعمليات النصب وضرورة عدم تزويدهم بالأرقام البنكية وسرعة إبلاغ الجهات المختصة عند تلقيهم مثل هذه المكالمات المشبوهة.



يشار الى ان مجهولا انتحل صفة نقيب قاد حظه العاثر الى الاتصال برجل امن من مخفر السالمية، والغريب ان النصاب زعم انه يعمل في ذات مخفر السالمية الذي يعمل به متلقي الاتصال ٠

وتؤكد الإدارة انه جار متابعة وتعقب هذه الاتصالات من قبل الجهات المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.