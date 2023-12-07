مريم بندق

قالت مصادر في تصريحات ل " الأنباء" إن عطلة ذكرى الإسراء والمعراج ستوافق الخميس 8 فبراير ، وستعطل أعمال الوزارات والهيئات والمؤسسات في هذا التاريخ ، ولن يتم ترحيل العطلة إلى يوم آخر اعتمادا على قرار معمول به ينص على ترحيل موعد عطلة الإسراء والمعراج إلى الخميس التالي لها مباشرة إذا وقعت بين يومي عمل ، وبذلك تصبح العطلة 3 أيام هي أيام الخميس والجمعة والسبت الموافقة على التوالي 8 و9 و10 فبراير.



وأضافت المصادر قائلة إن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير ستوافقان الأحد والإثنين 25 و26 فبراير وبذلك تصبح العطلة 4 أيام بإضافة يومي الجمعة والسبت الموافقين 23 و24 فبراير.