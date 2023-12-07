عبدالكريم العبدالله

أكد رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وزير الصحة الأسبق د.محمد الجارالله، على أن القيادة الرقمية الفعالة تعد عاملاً حاسماً في تطوير النظم الصحية وتحقيق الأهداف الصحية المحلية والعالمية وخاصة تحقيق التغطية الصحية الشاملة UHC و اهداف التنمية العالمية المستدامة SDGs كما أوضحت منظمة الصحة العالمية .

وذكر د.الجارالله خلال رعايته لمؤتمر الرياض لتطوير الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والذي عقد على برنامج zoom أن القيادة الصحية ليست مجرد مصطلح يطلق في الأوساط الأكاديمية والمهنية، بل هي ممارسة حية تنبض بالحياة في قلب كل مؤسسة صحية.

وافاد بأن القيادة الرشيدة تعني القدرة على التأثير والإلهام، ووضع الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية وتحفيز الآخرين لتحقيق هذه الأهداف المشتركة في مجال الرعاية الصحية.

واضاف : تكتسب هذه القيادة أهميتها من كونها القوة المحركة وراء الابتكار والتحسين المستمر للخدمات الصحية ، حيث أن مهنة الطب تنطوي على مبدأ القيادة ، إذ يتحمّل الأطباء والممارسون الصحيون جميعهم تقريباً مسؤوليات قيادية مهمة طوال مسيرتهم المهنية،

وأوضح الجارالله أن الصحة الرقمية هي المحرك الرئيسي وحجر الاساس لتطوير نظم الإدارة الصحية المعاصرة وتحسين جودتها، خاصة أن الذكاء الصناعي يشكل مستقبل الحضارة الإنسانية فى المجالات الصحية، كما تؤكد الأمم المتحدة والمؤسسات الصحية الدولية، ولذلك يجب تطوير الصحة الرقمية ودمجها ومأسستها داخل النظم الصحية ذاتها وجعلها أولوية لجميع منتسبى القطاع الصحي، متمنيا أن تكون محورا مهما من المحاور المطلوبة للترقي وتولي المناصب القيادية بوزارة الصحة.

واشار الى أن الصحة الرقمية تتضمن العديد من المفاهيم المتداخلة والمتكاملة تبدأ بالطب عن بُعد ومن امثلته العلاج عن بعد والجراحة عن بعد ، ثم الصحة عن بعد وتتضمن ماسبق بالإضافة الى التثقيف الصحى ، و التدريب الصحى ، ثم تنتقل الى الصحة الإلكترونية، بالإضافة الى استخدام الموبايل وغيره .

وبين أن المفهوم الشامل الأوسع للصحة الرقمية يتضمن استخدام الروبوت الجراحى، واستخدام الذكاء الصناعي فى الطب وغيره من الأدوات الإلكترونية الحديثة، مؤكدا على دوره فى تطوير مختلف فروع الطب الإكلينيكي التشخيصية والعلاجية مع ضمان سلامة المريض وتقليل الاخطاء الطبية، وكذلك قدرتها فى تعزيز الصحة وعلوم الصحة العامة و الطب الوقائى بالإضافة إلى الدور الأكبر فى دعم الإدارة الحديثة و التخطيط الإستراتيجى وترشيد الميزانيات ، والقيادة والحوكمة الرشيدة والبحوث الصحية وتحليل البيانات الضخمة ومختلف البحوث الصحية.