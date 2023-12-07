صوت مجلس الاتحاد الروسي الخميس على إجراء الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024.



وتمت الموافقة على القرار بإجماع الأصوات البالغة 162 في مجلس الاتحاد.



وقالت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد «بناء على هذا القرار، سنبدأ بشكل فعال في إطلاق الحملة الانتخابية».



وأضافت أنه لأول مرة سيشارك في التصويت سكان المناطق الأوكرانية دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون التي احتلتها روسيا.



وتابعت «عندما نختار بشكل جماعي رئيسا للدولة، فإننا نتحمل نفس المسؤولية ونتشارك جميعا في تحديد مصير الوطن».



ولم يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا بعد عن نيته الترشح لفترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات.