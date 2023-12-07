أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في تدشين «عهد جديد» في العلاقات مع اليونان بعد أعوام من التوتر مع الخصم التاريخي لأنقرة، وذلك خلال قيامه الخميس بأول زيارة الى العاصمة اليونانية منذ 2017.

وقال الرئيس التركي لنظيرته كاترينا ساكيلاروبولو «أعتقد أن اجتماع التعاون الاستراتيجي بين تركيا واليونان سيقود الى عهد جديد» في العلاقات بين البلدين، مضيفا «علينا أن نكون متفائلين، وهذا التفاؤل سيكون مثمرا في المستقبل».



ويتوقع أن يبحث أردوغان في زيارة مدتها خمس ساعات جمعته أيضا مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مجالات التجارة والقضايا الإقليمية وملف الهجرة.



وشكلت تركيا حاجزا في وجه المهاجرين منذ اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في العام 2016، حيث يأمل ميتسوتاكيس وغيره من القادة الأوروبيين في تحديثه.



وتخلل زيارة أردوغان الذي يرافقه عدد من مسؤولي الديبلوماسية التركية، بحث في الخلاف مع اليونان بشأن تحديد مناطق متنازع عليها في بحر إيجه.



ويشكك الرئيس التركي بمعاهدات تعود إلى قرون خلت تحدد السيادة في منطقة بحر إيجه التي غالبا ما تشهد احتكاكات بين مقاتلات كل من تركيا واليونان، البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، في مجال جوي متنازع عليه.



لكن العلاقات بين البلدين تحسنت منذ فبراير عندما أرسلت اليونان مساعدات إلى تركيا بعد زلزال مدمر أودى بحياة 50 ألف شخص على الأقل.