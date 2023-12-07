أعلن الجانبان السعودي والروسي على تعزيز التعاون الأمني القائم بين البلدين ومكافحة الإرهاب.

وأكدا في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه في إقامة دولته.

هذا وأشاد ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يقوم بزيارة إلى المملكة، بالجهود الناجحة لدول مجموعة "أوبك+" في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية.

وأكد الجانبان على ضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية "أوبك+" بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين.