تسلّم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخا من أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى البلاد، وذلك خلال لقاءات تمت امس الخميس في ديوان عام وزارة الخارجية.



فقد تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة عن أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد كارين كارين هيديكو ساساهارا.



وتمنى الوزير للسفيرة الجديدة التوفيق في مهام عملها وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



كما تسلّم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة عن أوراق اعتماد سفير الجمهورية التونسية لدى البلاد محمد كريم البودالي.

وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة التونسية.



كذلك، تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة عن أوراق اعتماد سفير جمهورية ميانمار لدى دولة الكويت تشان آي.



وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات في جمهورية ميانمار.



كما تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإيطالية لدى دولة الكويت لورنزو موريني.



وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.