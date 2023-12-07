وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة لحضور الجلسة العادية العلنية ليومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين عند الساعة التاسعة صباحاً، استنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وستكون جلسة يوم الأربعاء امتداداً لجلسة الثلاثاء .

ويتضمن جدول أعمال الجلسة بالإضافة إلى الرسائل الواردة وعددها 15 رسالة والأسئلة البرلمانية تقارير اللجان البرلمانية التي سيتم مناقشتها ومن ضمنها إلغاء الوكيل المحلي وقانون رد الاعتبار وقانون الشركات للصناعات المتقدمة النفطية.

وادرج على جدول الأعمال استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي وعدد من تقارير ديوان المحاسبة السرية ومن بينها:-

تقرير ديوان المحاسبة عن مشروع إنشاء ميناء مبارك الكبير.

وتقرير ديوان المحاسبة بشأن البدل النقدي اثناء الخدمة بنوعيه ( المدني والعسكري ).

وتقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة بشأن فحص كافة أعمال شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان).

وتقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة فحص ومراجعة أعمال المحافظات الست وإيراداتها ومصروفاتها خلال العشر سنوات المالية الأخيرة.

وتقرير ديوان المحاسبة بإعداد تقرير دوري كل ثلاثة شهور ، لاحق لإجراءات صرف مكافأة الصفوف الامامية.