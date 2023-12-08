تخيلوا كيف سيشعر نابليون بونابرت إذا تمكن بطريقة أو بأخرى من معرفة معنى «عقدة نابليون»؟ لقد تعرض القائد الفرنسي الذي غزا نصف أوروبا للكثير من السخرية حول قامته القصيرة خلال حياته، لكنه لم يعش طويلا بما يكفي ليرى اسمه يتحول إلى مصطلح يستخدم في علم النفس.



يأخذنا فيلم «Napoleon» في جولة فخمة ومكلفة هوليوودية لأكبر إنجازات بونابرت العسكرية والسياسية، ويمثل أيضا دراسة شخصية نصف كوميدية لإنسان غريب الأطوار يشعر بعدم الثقة ويعوض عن نقص ما، هناك بعض النكات حول القامة القصيرة، ولكن معظم الفكاهة تقريبا تكون على حساب رجل أصغر حجما بكثير من مكانته.



يعتبر بونابرت واحدا من أشهر الشخصيات التاريخية، إنه الرجل الذي خرج من العدم كي يحكم العالم كله، كما يقول بوستر الفيلم الرسمي، كان نابليون قائدا عبقريا قاد عدة حملات عسكرية ناجحة ضد أعداء فرنسا التي كانت تعاني في تلك الحقبة الزمنية توترات سياسية قاسية بعد قيام الثورة الفرنسية التي راحت ضحيتها أعناق آلاف النبلاء تحت شفرة المقصلة.



أصبح نابليون القائد العسكري إمبراطورا على فرنسا، وأسس إمبراطورية واسعة الانتشار سيطرت على معظم أنحاء أوروبا، لكن حقبة الانتصارات انتهت نهاية مأساوية بخسارة مدمرة في معركة شرسة مع قوات الحلفاء عرفت تاريخيا باسم «معركة واترلو».



كانت حياة نابليون مثيرة بشكل لا يصدق لقد كان رجلا عسكريا تحول إلى حاكم ثم إلى إمبراطور ثم إلى رجل محطم منفي في جزيرة واقعة في اللامكان، ولم تكن حياته العاطفية بأقل إثارة، إذ إنه وقع في غرام «جوزفين» المرأة التي تكبره بستة أعوام والتي لم تكن مخلصة تماما له رغم حبه الكبير لها، الحب الذي قيل أنه المحرك الأساسي لكل ما فعله.



إن موت نابليون لم يكن أقل إثارة بأي شكل، حيث توفي في جزيرة سانتا هيلينا، قيل في البداية إن سبب وفاته كان سرطان المعدة، لاحقا تم تداول إشاعات قوية جدا بأن وفاته لم تكن طبيعية بأي حال، بل إنه مات مسموما بالزرنيخ وهذا ما يفسر آلام المعدة التي عانى منها باستمرار في نهاية أيامه.



ومن وحي قصة هذا الرجل المثير قرر المخرج ريدلي سكوت إعادة التعاون مع بطله المفضل خواكين فينكس لتقديم قصة مختلفة تجسد قصة المحارب والإمبراطور المنفي، حيث بدا من العرض الدعائي سنشهد تحفة تاريخية رائعة وأننا سنتمتع بأداء رفيع المستوى متقن من ممثل أثبت قدرة مذهلة على تقمص أعقد الشخصيات.



إن التحدي الذي يواجهه «فينكس» ليس سهلا بأي حال، فهو يتحدى نفسه بعد النجاح الأسطوري لشخصية «الجوكر»، فها هو يجسد شخصية نابليون المعروف في كل أصقاع الأرض إنه رجل محوري في تاريخ فرنسا والعالم، ولم يتم تقديمه في فيلم مستقل منذ عقود، لذا فإن «فينكس» على موعد مع نقاد متحفزين لاصطياد أقل خطأ في الأداء أو الإخراج، لكن لا داعي للقلق على نجم مبهر مثله، إذ إنه وفي الحقيقة ليس بأمر جديد عليه تقديم الشخصيات التاريخية الرائعة، إذ سبق له أن فعلها سابقا وبنجاح فائق.



وبالفعل أطل علينا فيلم «Napoleon» في صالات العرض ولم يكن مخيبا أبدا للتوقعات، بل يمكننا القول إنه فاق كل التوقعات محققا نجاحا سيخلده التاريخ، ويضاف لإنجازات مخرج كبير كريدلي سكوت وممثل عبقري ومتميز كفينكس.