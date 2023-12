انتقد المخرج الأسطوري ريدلي سكوت النقاد الفرنسيين لفيلمه الأخير «Napoleon»، قائلا: «الفرنسيون لا يحبون أنفسهم حتى».



يأتي فيلم السيرة الذاتية للمخرج ريدلي سكوت عن الإمبراطور الفرنسي في القرن التاسع عشر من بطولة خواكين فينيكس في دور «نابليون»، ويصور صعود الزعيم العالمي الشهير إلى السلطة بالإضافة إلى علاقته مع الإمبراطورة جوزفين، التي تلعب دورها فانيسا كيربي.



لم يكن النقاد الفرنسيون إيجابيون للغاية تجاه فيلم «Napoleon»، وقالت صحيفة Le Figaro أنه يجب إعادة تسمية الفيلم، كتب مؤلف سيرة نابليون الذاتية باتريس جينيفي في مجلة Le Point أن الفيلم هو إعادة كتابة للتاريخ.



وفي مقابلة حديثة مع The Times، رد سكوت، قائلا: إنه مثل كل التاريخ، شيء تمت كتابته، يموت نابليون، وبعد 10 سنوات يكتب شخص ما كتابا، ثم يأخذ شخص ما هذا الكتاب ويكتب كتابا آخر، وهكذا، بعد 400 عام، يكون هناك الكثير من الخيال في كتب التاريخ، عندما أواجه مشاكل مع المؤرخين أسألهم «عفوا يا صديقي، هل كنت هناك؟.. لا؟ حسنا، اصمت إذن».



عندما سألته The New Yorker عن شعوره تجاه الإشارة إلى الأخطاء التاريخية في الفيلم عبر الإنترنت، حث سكوت النقاد المعنيين على «الحصول على حياة»، وأصبح سكوت سريعا بمنزلة «ميم» لردوده التي لا معنى لها.



وفي مقابلة حديثة مع مجلة Empire، وصف خواكين فينيكس الفيلم بأنه «تجربة رويت من خلال عيون ريدلي»، مضيفا: «إذا كنت تريد أن تفهم نابليون حقا، فعليك على الأرجح أن تقوم بالدراسة والقراءة بنفسك».