قال المدير العام للطيران المدني الكويتي بالتكليف عماد الجلوي إنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثالثة في مطار الكويت الجديد خلال عامين، وأول رحلة طيران متوقعة في المطار الجديد ستكون في أواخر عام 2026.

وأضاف الجلوي في تصريح خاص لـ «كونا» في الرياض أن الطيران المدني الكويتي لديه خطة طموحة للتوسع في النقل الجوي ليتماشى مع تصور الدولة في أن تصبح مركزا ماليا واقتصاديا.

وأوضح أن الاتفاقيات التي يجريها الطيران المدني تمهد لخدمة تصور الدولة المستقبلي، مبينا أن المطار الجديد سيضم مدينة شحن متكاملة سيتم طرحها في مزايدة يكون فيها قطار لنقل البضائع إلى ميناء الشويخ وميناء مبارك الكبير.

وأفاد الجلوي بأنه تم إنشاء مدرج ثالث في المطار الجديد ليستوعب حركة الطيران وتوسعها خلال السنوات الخمس المقبلة التي ستشهد «نقلة نوعية» لمطار الكويت الدولي.