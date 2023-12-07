قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة د.محمد العازمي إن المشاركة في المؤتمرات والمعارض الطبية تسهم في تعزيز الشراكة القائمة بين وزارات الصحة حول العالم.

جاء ذلك في تصريح أدلى به د.العازمي لـ «كونا» على هامش مشاركة وزارة الصحة في فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض المنامة الدولي للصحة «المنامة هيلث».

وأوضح العازمي أن جناح وزارة الصحة يهدف إلى استعراض أهم إنجازات الوزارة في المجالات التوعوية والفنية والخدمات الصحية والعلاقات الصحية الدولية والقطاع الصحي الأهلي.

وأضاف أن الجناح استعرض أيضا مجال التعليم المستمر وجذب الكفاءات والصحة العامة، بالإضافة إلى التحول الرقمي والإنجازات الأكاديمية والميدانية والاستثمار في القوى العاملة الصحية.

وأكد سعي الوزارة الدؤوب لمواكبة وتيرة النمو المتسارعة في القطاع الصحي، لاسيما مع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي حول العالم والحرص على استخدامها لتقديم رعاية طبية أفضل.

وأعرب عن سعادته للمشاركة في هذا التجمع الهادف إلى تحسين الأداء وتطوير الخدمات الطبية من خلال تبادل المعلومات والخبرات في المجال الصحي بالإضافة إلى مناقشة أهم التحديات وطرح الحلول.

وأشاد د.العازمي باستضافة مملكة البحرين وتنظيمها لمؤتمر ومعرض المنامة الصحي و«الملتقى العربي ـ الألماني»، مؤكدا حرص وزير الصحة د.أحمد العوضي على مشاركة الكويت وتمثيلها في مثل هذه الفعاليات الهادفة لتعزيز الشراكات في القطاع الصحي.

وأضاف أن جناح الكويت شهد إقبالا واسعا من كبار المسؤولين بالبحرين المشاركين في المعرض والزوار، لافتا إلى أنهم أشادوا بتميز القطاع الصحي بالكويت وإنجازاته.