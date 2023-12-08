بداح العنزي



أحالت لجنة محافظة حولي خلال اجتماعها أمس برئاسة ناصر الجدعان الاقتراح الخاص بإنشاء جسر مشاة على شارع التعاون بين منطقتي سلوى وشاطئ أنجفة، إلى الجهاز التنفيذي لمخاطبة وزارة الداخلية والاستعجال بتحديث الرد.



وقال الجدعان إنه تمت إحالة طلب تعديل قرار المجلس البلدي بمزاولة نشاط فندق تاريخي أو مطعم كويتي في بيت كويتي قديم بمنطقة السالمية ميدان حولي، قطعة 11، إلى الجهاز التنفيذي.



وأضاف أن اللجنة وافقت على طلب تخصيص وتثبيت موقع بناء محطة تحويل ثانوية بمساحة 125م2 بالقطعة رقم 12، كما تم حفظ اقتراحه الخاص بشأن تطوير وتوسعة مخرج شارع بيروت على طريق الملك فهد بمنطقة حولي.



وذكر أن اللجنة وافقت على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ضمن موقع الهيئة العامة للقرآن والسُنة النبوية وعلومها بمنطقة الاستعمالات الحكومية جنوب السرة، كما أبقت على جدول أعمالها الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن الاختناق المروري في منطقتي الجابرية والسرة، ودعوة هيئة الطرق والمرور.