أكدت الهيئة العامة للشباب أن البرنامج التدريبي speak up Kuwait يعد نموذجا للشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، إذ يستثمر بالشباب وينمي مهاراتهم ما يضمن تحقيق رؤية الهيئة التي ترتكز على مبدأ أساسي هو أن الشباب شريك مبدع ومنتج في ريادة الكويت.



وقال نائب المدير العام لقطاع المشاريع الشبابية بالتكليف بالهيئة صالح السلمي، في المؤتمر الصحافي الذي أقيم على مسرح مركز شباب الدعية للاعلان عن إطلاق الموسم الثالث من البرنامج الاثنين المقبل، إن البرنامج يعمل على تطوير مهارات الخطابة لدى الشباب ويدعم نموهم الذاتي الاجتماعي والوظيفي.



وأضاف السلمي أن الهيئة تنشد التعاون مع كل الجهات الداعمة للشباب لخلق مساحات الإبداع والابتكار للشباب، مقدما شكره للقائمين على هذا البرنامج التنموي ولجميع الشركات الداعمة له التي تعبر عن إيمانها بقدرات الشباب والاستثمار فيها.



من جانبها، قالت مؤسسة البرنامج دينا الوهيب، خلال المؤتمر، إن البرنامج التدريبي غير ربحي ويستمر حتى 27 ابريل المقبل، مشيرة إلى مشاركة 20 متدربا هذا الموسم، إذ سيتم إكسابهم مهارات التحدث وفن الخطابة ومواجهة الجمهور عبر إشراكهم بدورات تدريبية وورش عمل.



وأوضحت الوهيب أن خمسة مدربين متخصصين سيقومون بالتدريب في نسخة هذا العام التي ستعقد في مركز زين للابتكار على أن يطلب منهم تقديم رسالة تفيد المجتمع وتنميه، مثمنة الدعم الاعلامي الذي تقدمه الهيئة للبرنامج وكذلك للشركات والمؤسسات الوطنية الداعمة له.



بدوره، أكد مدير إدارة العلاقات المؤسسية في شركة زين الكويت حمد المصيبيح بالمؤتمر أن رعاية «زين» للبرنامج للعام الثالث على التوالي تجسد حرصها على المشاركة الفعالة في القطاعات الحيوية التي تستهدف الشباب وحديثي التخرج، إذ تعمل على تطوير مهاراتهم وخبراتهم لتأهيلهم إلى دخول سوق العمل.



وأشار المصيبيح الى أن البرنامج حقق نجاحات مميزة في موسميه السابقين، اذ استقطب العديد من الأسماء التي شاركت خبراتها وتجاربها مع الشباب وأكسبتهم مهارات قيادية وادارية واجتماعية، وهي مهمة جدا لإحراز النجاح الوظيفي.