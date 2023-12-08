اختتم مركز وكالة الأنباء الكويتية (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية البرنامج التدريبي «التحرير الإلكتروني» الذي تضمن التعريف بالصحافــة الإلكترونيـــة ومميزاتها ومتطلباتها وتطور الاتصال وصناعة المضمون بين المنهجين النظري والتطبيقي.



وقال مقدم البرنامج الباحث الصحافي الأردني حسين الصرايرة لـ «كونا» إن البرنامج سلط الضوء على تطور عمليات التحرير الصحافي حتى وصلنا إلى ما نحن عليه حاليا من مواد صحافية إلكترونية تقوم على اختصار المعلومات واختزالها وتقديمها «وجبات سريعة» للقارئ والجمهور.



وأوضح الصرايرة أن البرنامج ركز أيضا على قراءة الأهداف التي تجعلنا نحرر المواد أكثر لتكون أقرب الى الجمهور وكيف نحاول تحديد هذا الجمهور ورغباته وكيف نعالج الأسئلة الصحافية الستة بأقصر شكل ممكن من الفقرات وحجم من المعلومات وأن نقدمها بصورة تفاعلية وجذابة وأن تكون دقيقة ومباشرة.



وأضاف أن ذلك شمل أيضا كيفية تحرير المعلومات التي تتناول عادة أوصافا كمية من المعلومات والأرقام والاحصائيات وتأثير ذلك على بناء شكل المادة الخبرية بالفنون الخبرية المختلفة.



وذكر أن المشاركين في البرنامج يتوزعون على محررين صحافيين ومسوقين إلكترونيين وعلاقات عامة إلكترونية واستطاعوا القيام بتجارب عملية على اكتشاف عناصر المادة الخبرية أولا ثم إنجاز مجموعة من المخططات للمشاريع الصحافية أو التسويقية التي يقومون بها وتطبيقها وتنفيذها، مبينا أن هناك تطورا متسارعا بشكل المعلومات وعرضها وطريقة تحليلها وتقييمها وتقديمها للجمهور.