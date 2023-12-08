بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، قامت Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات، بإطلاق مبادرة لموظفيها، نظمتها كجزء من برنامجها المجتمعي المتكامل هذه الخطوة تأتي لتعزيز مبدأ الشمولية وتبني أفضل ممارستها ضمن نطاق أعمال الشركة، بهدف الحفاظ على بيئة العمل المتوازنة والإيجابية داخل الشركة.



وفي هذا السياق، نظمت Ooredoo ورشة عمل تدريبية لتعليم أساسيات التحدث بلغة الإشارة لموظفيها، بقيادة السيدة وضحة النهام، المدربة والمترجمة المعتمدة للغة الإشارة.



وتناولت الورشة مبادئ وقواعد هذه اللغة، ومعرفة الإشارات الأساسية لتحقيق تواصل مثمر، وخدمة جميع العملاء بكفاءة.



وتحت شعار «التحول نحو الشمولية»، هدفت الدورة إلى تزويد موظفي Ooredoo بمهارات الاتصال الأساسية في لغة الإشارة، حيث قامت المدربة وضحة النهام بالتركيز أثناء التدريب على تمكين الموظفين من إتقان لغة الإشارة كوسيلة للتواصل مع العملاء الذين يعانون من صعوبات سمعية ونطقية.



تأتي هذه المبادرات في إطار التزام Ooredoo الكويت بتمكين ممارسات التنوع ومبدأ الشمولية، وقد جاء تنظيم مبادرة التواصل بلغة الإشارة لخدمة المخصصة لمساعدة العملاء من ذوي الصعوبات السمعية والنطقية، وكذلك جهود التوظيف التعاوني لذوي الاحتياجات الخاصة في يومهم العالمي، كدليل على سعي الشركة نحو الارتقاء ببيئة عملها وخلق مكان يتسم بالتعاون والاحترام، والذي يعكس التنوع الغني للمجتمع المتناغم الذي تخدمه.