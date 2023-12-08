توجهت أمس الطائرة الإغاثية الـ 36 من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار العريش المصري بحمولة 40 طنا من المساعدات الإغاثية والغذائية والدوائية ومستلزمات الإيواء والتدفئة و130 خيمة إضافة إلى 4 سيارات إسعاف للأشقاء في قطاع غزة.



وتمت حمولة هذه الطائرة بتنظيم من الجمعية الكويتية للإغاثة وإشراف وزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية.



وقال نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة والمشرف العام على حملتي «فزعة لفلسطين» و«سفينة غزة» عمر الثويني لـ «كونا» قبيل الإقلاع، إن الحمولة سيتم تسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر المصري في مطار العريش قرب معبر رفح البري على أن يتم إيصالها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني تمهيدا لإيصالها للأهالي في قطاع غزة.



وأضاف الثويني أن الرحلة الحالية تعد الـ 11 للجمعية الكويتية للإغاثة ضمن الجسر الجوي الكويتي بمساعدات إنسانية بلغ إجماليها 290 طنا منها 166 طنا من المستلزمات والأجهزة الطبية إلى جانب العيادات المتنقلة و31 سيارة إسعاف إلى جانب 75 طنا من المواد الغذائية من طحين وتمور ومعلبات، فضلا عن 49 طنا من مستلزمات الإيواء من بطانيات وخيام وغيرها.



وأشاد بالجهود المبذولة والإشراف المثمر من الجهات الحكومية الكويتية وعلى رأسها وزارات الخارجية والدفاع والشؤون الاجتماعية إلى جانب الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية والمؤسسات المانحة ومساهمات المتبرعين ودورهم في تقديم الدعم الإنساني وسد الاحتياجات العاجلة لأهالي قطاع غزة.



من جهته، قال رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية د.ناصر العجمي لـ «كونا» إن مشاركة الاتحاد في الرحلة الإغاثية الـ 36 تعد الأولى للاتحاد على أن تتم المشاركة في جدول الرحلات القادمة.



ولفت العجمي إلى أن الاتحاد رصد مبلغ 160 ألف دينار من خلال جمع التعهدات الرمزية التي أطلقها سابقا لإغاثة قطاع غزة مقدمة من المبرات والجمعيات الكويتية العاملة في المجال، مبينا أن هناك 80 جمعية ومبرة خيرية تعمل تحت مظلة الاتحاد.



وأثنى على تعاون «الاتحاد الكويتي للأغذية» في هذه الطائرة الإغاثية، عبر مساهمته بمواد غذائية متنوعة طويلة الأمد لسد احتياجات الأشقاء في غزة، معربا عن شكره للمتبرعين والجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية والجهات الرسمية في إنجاح مسيرة الجسر الجوي.