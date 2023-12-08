عبدالله قنيص



قاد الحظ العاثر بنصاب انتحل صفة ضابط في وزارة الداخلية لأن يكون الشخص الذي يتصل به ويطلب منه تزويده ببيانات حسابه البنكية هو أحد رجال المباحث، وليس هذا فحسب بل ان النصاب زعم انه يعمل في مخفر السالمية وهو المكان نفسه الذي يعمل به رجل المباحث الذي تم الاتصال به.



وبحسب مقطع مصور تم تداوله اول من امس فإن شخصا يتحدث لهجة قريبة الى اللهجة الوطنية قام بالاتصال مكالمة فيديو بمواطن ولامه على عدم تجاوبه مع طلب البنك تحديث بياناته، وعليه الاسراع بإجراء عملية التحديث، وان يخرج بطاقته البنكية من حافظة نقوده حتى يطلع عليها ويشرع صاحب الاتصال في تحديث البيانات.



المتصل النصاب وحينما صدم بما حدث له لم يجد حلا سوى اغلاق الهاتف النقال وإنهاء مكالمة الفيديو.



وبعد ساعات من الواقعة، وجهت وزارة الداخلية تحذيرا للمواطنين والمقيمين من عمليات نصب واحتيال ظهرت مؤخرا يقوم بها بعض المحتالين من خارج الكويت بانتحال صفة رجال الأمن مستخدمين أرقام هواتف كويتية وبرامج اتصال الكترونية.



وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين الى توخي الحيطة والحذر من تلك الاتصالات تجنبا لسقوطهم ضحايا لعمليات النصب وضرورة عدم تزويدهم بالأرقام البنكية وسرعة إبلاغ الجهات المختصة عند تلقيهم مثل هذه المكالمات المشبوهة.



وتؤكد الإدارة انه جار متابعة وتعقب هذه الاتصالات من قبل الجهات المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.