مبارك التنيب



انتقل فريق من الادلة الجنائية الى منزل مواطن في ميدان حولي لرفع البصمات وذلك لتحديد هوية من قام بإتلاف لوحات وسرقة 1500 دينار وساعة رولكس.



الى ذلك، قام المجني عليه بتحديد هوية من فعل ذلك، وهي طليقته، حسب زعمه، وهو ما سيتم التأكد منه من قبل رجال المباحث.



وحول تفاصيل القضية، فقد تقدم مواطن من مواليد 1986 الى مخفر ميدان حولي، وقال ان طليقته دخلت الى منزله في غير حضوره وأتلفت عدة لوحات قدرها سوقيا بـ 200 دينار وسرقت 1500 دينار كانت في درج غرفة نومه الى جانب ساعة رولكس ذهبية اللون.



وسجلت قضية بتصنيف جنح وبعنوان «دخول مسكن واتلاف عمد وسرقة».



من جهة اخرى، تقدم مواطن من مواليد 1983 الى مخفر الجهراء وابلغ عن تعرض منزله قيد الانشاء في المطلاع للسرقة، مشيرا الى ان واقعة السرقة حدثت نحو الثانية عشرة بعد منتصف الليل خلال وجود الحارس لدى أحد أصدقائه، وسجلت قضية سرقة، وكلفت المباحث بالبحث عن الجاني.