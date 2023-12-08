منصور السلطان



استطاع رجال دوريات إسناد مديرية امن الجهراء ضبط حدث يقود سيارة «أميركية» الصنع قام بالاستهتار والرعونة في منطقة تيماء معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.



وضبط الشاب عقب بلاغ لغرفة عمليات وزارة الداخلية وتم سحب السيارة وإحالتها الى كراج حجز المرور وتحرير عدة مخالفات، من ضمنها قيادة مركبة دون ترخيص والاستهتار والرعونة وإصدار أصوات مزعجة، وأحيل الحدث إلى الجهة المختصة.



من جهة اخرى، أحالت دوريات أمن الجهراء مساء أول من أمس شخصا في العقد الثاني من عمره من أرباب السوابق إلى الإدارة العامة لمباحث المخدرات، بعد ضبطه في منطقة العيون بحوزته حبتان من المخدرات وأدوات تعاط، وضبط الشخص إثر الاشتباه به.