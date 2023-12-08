عبدالله الهاجري



كشفت حملة مشتركة لرجال امن وبلدية الاحمدي عن مخزن غير مرخص تبين احتواؤه على كميات كبيرة من الادوية والمعدات الطبية غير المرخصة، ومن بين المضبوطات محاليل وريدية تستخدم لتنظيف الشرايين حسب المدون عليها وكذلك مسحات لفيروس كورونا وأنابيب دم.



هذا، وتم استدعاء مسؤولين من وزارة الصحة والذين اشرفوا على عملية اتلاف المضبوطات وكبسها والتأكد من اتلافها تماما، وجرى تحرير مخالفة للمخزن الذي ضبطت بداخله المحاليل والمسحات.



وقال مصدر فور اكتشاف المخزن غير المرخص من قبل مشرف الفحيحيل محمد قنيص الهاجري إنه تم إخطار مدير ادارة اشغالات الطرق نواف المطيري الذي وجه بالتواصل مع وزارة الصحة ليحضر د.خالد العنزي ممثلا عن الوزارة ومن ثم حصر المضبوطات.