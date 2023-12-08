محمد الجلاهمة



أمر وكيل النائب العام بتسجيل قضية في احد مخافر محافظة الفروانية بعنوان حريق عمد وتهديد بالقتل بتصنيف جنايات. ووجه وكيل النائب العام مباحث المحافظة بضبط وإحضار المدعى عليه ومواجهته بما ذكر في ملف القضية.



واستنادا إلى مصدر امني فإن مواطنا في العقد الثالث، قال إن أخاه من جهة الأم قام بحرق الشبك المقابل لمنزله.



وأضاف: بعد أن أقدم على هذا الفعل اتصل بي هاتفيا وهددني بحرقي وذبحي ولم يوضح المبلّغ في اقواله الأسباب التي دفعت الأخ إلى ان يصدر عنه مثل هذه التصرفات.



من جهة اخرى، تقدم شاب من مواليد 2005 ببلاغ الى مخفر شرطة الجهراء متهما مجهولا كان يستقل دراجة نارية بتعمد الاصطدام به وتعريض سيارته للإتلاف، مشيرا الى ان الواقعة حدثت في منطقة الجهراء الاستثمارية وتحديدا على مقربة من مجمع شهير، هذا وسجلت قضية برقم 451 جنح الجهراء وكلف المباحث بضبط المدعي عليه.