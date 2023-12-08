عبدالحميد الخطيب



«لولا توجيهات الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا ميوزك جروب ما تحقق النجاح»، هذا ما أكده ذياب متعب المشرف العام على ميني ألبوم «الخزامى» للفنانة ناتاشا، والذي أبصر النور الفترة الأخيرة ويحصد ردود أفعال كبيرة وسط الجمهور.



وقال متعب في تصريح لـ «الأنباء»: أبو فواز وشركة «روتانا» وفرا كل الإمكانات ليكون «الخزامى» بالمستوى المطلوب، ومن خلالكم أوجه الشكر لهما ولكل فريق العمل الذي بذل مجهودا كبيرا لنصل الى النجاح الذي نلقاه حاليا، مؤكدا أن استراتيجية طرح «الميني ألبوم» في عالم الصناعة الموسيقية خطوة فنية مهمة تجعل المطربين أكثر تركيزا من الألبوم الكامل.



وكانت «روتانا ميوزك» قد احتفلت في «بوليفارد الرياض» بإطلاق ميني ألبوم «الخزامى»، بحضور حشد من الفنانين وصناع الموسيقى وأهل الإعلام، إضافة لعدد من نجوم الكرة، وتخلل الأمسية تقديم ناتاشا أغانيها الجديدة، وصاحبها فرقة من الفلكلور السعودي.



وقالت ناتاشا في هذه المناسبة: أشكر الاستاذ سالم الهندي فدعمه لي هو المحفز والشرارة الأولى لتقديمي ما يليق بالجمهور، وما يتناسب مع حجم ومكانة هرم الإنتاج العربي «روتانا» والتي أعتبرها بيتي الأول وانطلاقتي للنجومية، وهو ما يجعلنا نعمل باستمرار لنبين أننا على حجم المسؤولية والثقة التي يقدمها لنا أبو فواز، مؤكدة ان الميني ألبوم يحقق أرقاما استثنائية منذ طرحه، لاسيما انه يتضمن أغنيات ترضي ذائقة الجمهور.



يذكر أن ميني ألبوم «الخزامى»، إنتاج وتوزيع «روتانا»، ويتكون من جزأين، يتضمن الأول خمسة أعمال سعودية، تعاونت فيها ناتاشا مع نخبة من الشعراء والملحنين، والأغنيات هي: «مكتوب لي» كلمات الشاعر أحمد أشرف المطري وألحان عبدالله آل سهل، «على حطت يدك» كلمات الشاعر طلال الرشيد (العطيب) وألحان تركي الشريف، «آمر ألبيك» للشاعره هواء وألحان عبدالله آل سهل، «شعوري فاق» كلمات الشاعر عبدالرحمن البوق وألحان عبدالله آل سهل، «استنسخ أشباهي» كلمات أحمد اشرف المطري وألحان عبدالله آل سهل.