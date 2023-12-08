الشطي: التفاؤل طبيعة المؤمن يبعث الأمل والسعادة ويمنحه طاقة إيمانية تطمئن بها نفسه

العاقول: التشاؤم يهلك صاحبه ويعرّضه للإصابة بالأمراض والمتفائل يتخطى المشاكل النفسية

المهيني: التفاؤل باعث نفسي لمواجهة الأزمات والكربات وسلوك ربّى عليه الإسلام رعاياه



حثنا ديننا الحنيف على التفاؤل والبعد عن المكدرات التي تصيب الإنسان، وقد أثبتت الدراسات النفسية والعلمية أن التفاؤل والتشاؤم في الحياة الإنسانية أمر له تأثير على صحة الإنسان وعلى تكوين شخصيته. ونعلم أنه لا يوجد تشاؤم في الإسلام ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن حول هذا الموضوع نتعرف على آراء علماء الشرع والنفس:



يؤكد د.بسام الشطي أن التفاؤل سنة نبوية فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم متفائلا في كل حياته وأحواله وفي حربه وسلمه وفي جوعه وعطشه وفي أصعب الظروف، فعندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودخلا الغار، وكان المشركون يبحثون عنهما وفي هذا الموقف الصعب قال أبو بكر للنبي: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا، ثم قال له يا رسول الله إني لا أخاف على نفسي ولكن أخاف عليك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تحزن إن الله معنا». فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل ويكره التشاؤم وقال: «لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح» ونجد حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها مليئة بالتفاؤل وحسن الظن بالله وبعيدة عن التشاؤم.



واستشهد د.الشطي بالقرآن الكريم في ذمه للمتطيرين بدعاوى الأنبياء، فقال عزّ وجلّ: (قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون).



وأشار د.الشطي إلى أن التفاؤل هو طبيعة المؤمن لحسن توكله على الله وأن الإيمان يبعث الأمل والسعادة والأخذ بالأسباب وترك النتائج على مسبب الأسباب، أما التشاؤم فيؤدي إلى الأمراض النفسية والقلق الدائم والاكتئاب والخوف من المستقبل، فالتفاؤل خلق ديني وطاقة إيمانية تطهر القلوب وتدفع إلى السعادة والطمأنينة، قال تعالى على لسان نبيه يعقوب عليه السلام (ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) وقوله على لسان إبراهيم عليه السلام (قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا».



التشاؤم يهلك صاحبه



وعن أهمية صحة الإنسان النفسية والتفاؤل، يقول د.مصبح العاقول: للتفاؤل أهمية كبرى لحياة الإنسان ليس فقط على الصعيد النفسي ولكن على الصعيد الصحي ايضا من خلال النقاط التالية:



أما على الصعيد الصحي، فإن التفاؤل في حياة الإنسان يرفع نظام مناعة الجسم، وبالتالي يدافع عن الجسد ضد الأمراض التي يمكن ان تفتك بالإنسان.



كما يخفض التفاؤل القلق الذي يشعر به الإنسان مما يؤدي الى تقليل العديد من الأمراض النفسجسدية لديه.



وقد أثبتت العديد من الدراسات حول الصحة النفسية عند الإنسان بأن الإنسان المتفائل لا يعاني من وجع الرأس وتشنجات الرقبة كالإنسان المتشائم.



أما على الصعيد النفسي، فأكد العاقول أن التفاؤل يمنح المرء قدرة على مواجهة المواقف الصعبة وتحليل هذه المصاعب بطريقة موضوعية واتخاذ القرارات الصائبة لها.



كما يجعل التفاؤل المرء أكثر مرونة في علاقاته الاجتماعية وأكثر قدرة على التأقلم بشكل أسرع.



وأيضا يمنح التفاؤل شعورا بالسعادة التي تؤثر إيجابيا على صحة الفرد.



ويساعد التفاؤل الإنسان لبناء علاقات جديدة مع أفراد آخرين وعادة الشخص المتفائل يجذب بسهولة إليه الأفراد بينما ينفرون من المتشائم.



كما أن التشاؤم يهلك صاحبه، ويعرضه للإصابة بمرض القلب الذي يمكن ان يسبب الوفاة. بينما الاشخاص المتفائلون، وحبهم للحياة ساعدهم على تخطي المشاكل النفسية والصحية، حيث يظهر حجم تأثير تفاؤل المريض، على التحسن من المرض بغض النظر عن أي عوامل نفسية او اجتماعية أخرى.



سلوك عملي



من جهته، يرى د.صلاح المهيني أن التفاؤل هو النور الذي ينير للمسلم الظلمات وهو الباعث النفسي لوقوف المسلم أمام الأزمات والكربات وهو سلوك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله «لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح والكلمة الحسنة» رواه البخاري.



وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، ويكره الطيرة» رواه البخاري.



والفأل الحسن هو السلوك العملي الذي مارسه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها فلم ير أنه تشاءم قط في سيرته صلى الله عليه وسلم.



فها هو صلى الله عليه وسلم في غار ثور والمشركون وقوف فوق الكهف لدرجة لو نظر أحد منهم تحت قدميه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه.



بلغ بأبي بكر من الخوف ما بلغ، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: «ما ظنك باثنين الله ثالثهما» وحينما بلغت القلوب الحناجر في الخندق، كان النبي يبشر صحابته بفتح فارس والروم.



كان صلى الله عليه وسلم يتفاءل في المستقبل بينما نجد كثير من الناس اليوم يخافون من المستقبل ويتشاءمون منه.



وأشار المهيني إلى إذا كان الخوف من المستقبل شعورا فطريا في الانسان كون الانسان عدو ما يجهل الا ان الاسلام يهذب هذا الشعور ويستبدله بنقيضه وهو التفاؤل.



لا يقبل من مسلم التشاؤم من المنظور او المسموع كبعض الكائنات او اصـــواتها فهذا مخالف لمنهج الاسلام الـــذي امرنا به.



والقارئ لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد ان كثيرا من الذين اسلموا بين يديه كانوا يحملون اسماء لها معان سلبية غيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى اسماء فيها من التفاؤل ما فيها، فالتفاؤل هو السلوك الذي يربي الاسلام به رعاياه وينهاهم عن التشاؤم والطيرة.