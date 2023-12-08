لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل بلال بن رباح رضي الله عنه الأذان، فكلما سألوه أن يؤذن قال: مات صاحبي. فلما فُتحت الشام واجتمع نفر كثير من الصحابة مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاقهم الشوق موازينه لسماع نداء بلال، فقام إليه أبو عبيدة رضي الله عنه وقال: أذن يا بلال، فاليوم نصرٌ وفتحٌ للمسلمين.



فلما قام بلال وقال «الله أكبر.. الله أكبر» ما بقي أحد كان أدرك رسول الله وبلال يؤذن له إلا بكى شوقاً للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر أشدهم بكاء. فلما وصل بلال لقوله «أشهد أن محمداً رسول الله» غُشِي عليه، وضجت المدينة بالبكاء.