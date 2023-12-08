بشرى شعبان



اعتمدت اللجان التحكيمية في مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار نتائج وأسماء الفائزين في مسابقات جائزة البغلي للابن البار وأسماء أبناء الكويت البررة للعام 2023، معلنة عن تنظيم الحفل النهائي تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس السعود لتكريم جميع الفائزين، مشيرة إلى أن التكريم سيكون يوم 18 الجاري في قاعة البركة بفندق كراون بلازا. وأكد رئيس المبرة إبراهيم البغلي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء امس الاول بحضور رئيس اللجنة العليا للجائزة علي حسن ورئيس لجنة التحكيم والتقييم منصور السلامين وممثلي المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، التي تنسق مع المبرة في تنظيم المسابقات، أن المبرة تختتم نسختها الـ 17 بتكريم 23 شخصية و42 فائزا بمسابقات جائزة الابن البار لعام 2023، مشددا على أهمية تعزيز فضيلة البر بالوالدين وكبار السن وبر الوطن وبما يساهم بتأصيل الأمن الاجتماعي.



حافز ومسؤولية



وأعرب البغلي عن بالغ سعادته لاستمراره في رعايته للجائزة طوال السبع عشرة سنة، مؤكدا أن هذا الأمر وضعنا أمام تحد كبير ومسؤولية كبرى تجاه العمل التطوعي والإنساني والخيري، وشكل لنا حافزا لمزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أهدافنا في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي من خلال المبرة، لتعود بالنفع على كافة شرائح وأطياف المجتمع.



وتوجه البغلي بالشكر الجزيل لكل من ساهم برعاية ونشر رسالة الجائزة أفرادا ومؤسسات لاسيما وزير الشؤون الاجتماعية، ووكيل الوزارة، والوكيل المساعد لشئون التنمية الاجتماعية، والوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية كما شكر البغلي وسائل الصحافة والإعلام، وجمعيات النفع العام، والمبرات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمتطوعين، الذين ساهموا في توفير الدعم المعنوي والإعلامي للجائزة منذ انطلاقتها.



قوة دافعة



من جانبه، أكد رئيس اللجنة العليا للجائزة علي حسن أن الجائزة تواصل رسالتها التي انطلقت من أجلها لتكون قوة دافعة في اتجاه تحفيز الطاقات المبدعة وتكريم أصحاب المواهب المتميزة والفكر الخلاق الذي يخدم رسالة المبرة وتحقيق أهدافها تجاه قضايا البر، لتكون داعمة تمكن أفراد ومؤسسات المجتمع المدني من مواجهة كل التحديات وتبعث في نفوسهم التفاؤل والأمل في غد مشرق باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل التطوعي والخيري والإنساني وتطويره.



الفكر الريادي



وأشار حسن إلى أن إجمالي المشاركين في مسابقات الجائزة لعام 2023، بلغ 212 مشاركا تنافسوا على المراكز الأولى في 8 مسابقات للابن البار وتم تحديد أسماء ومراكز الفائزين من قبل لجان تحكيم متخصصة.



مجالات متنوعة



هذا، وتناوب رئيس اللجنة العليا ورؤساء لجان وفرق التحكيم والتقييم لمختلف المسابقات بمجالاتها المتنوعة بإعلان أسماء ومراكز وجوائز الفائزين، حيث بلغ عدد المشاركين بمسابقات جائزة البغلي للابن البار هذا العام 212 مشاركا، 91 من الذكور، و121 من الإناث، وبلغ عدد الفائزات 22 فائزة و20 فائزا.



وبلغ عدد المشاركين بجائزة البغلي للابن البار الرئيسية 60 مشاركا 6 من الذكور و54 من الإناث، وبلغ عدد الفائزين 7 من الإناث، في حين لم يفز أحد من الذكور، حيث تفوق عدد المشاركين والفائزين من الإناث على الذكور.



كما بلغ عدد المشاركين بجائزة وسام البغلي للابن البار للعمل التطوعي 45 مشاركا من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، شارك على مستوى الأفراد 42 مشاركا، 16 منهم من الذكور، و26 مشاركة، وشارك على مستوى المؤسسات الخيرية 3 مشاركين، وبلغ عدد الفائزين 6 فائزين، 3 من الذكور و1 من الإناث، و2 من المؤسسات الخيرية. ووصل عدد المشاركين بجائزة البغلي للابن البار للقصة القصيرة لعام 2023 إلى 21 مشاركا ومشاركة، وبلغ عدد الفائزين 3 هم 2 من الذكور، و1 من الإناث. وبلغ عدد المشاركين بجائزة البغلي للابن البار التصوير الفوتوغرافي 8 مشاركين 3 من الذكور و5 من الإناث، وعدد الفائزين 4 موزعين على 2 من الذكور و2 من الإناث، ويلاحظ زيادة عدد المشاركين من الذكور على الإناث، في حين تساوى عدد الفائزين مع عدد الفائزات.



الشعر والفنون



وبلغ عدد المشاركين بجائزة البغلي للابن البار لمسابقة الشعر الفصيح والشعر الشعبي 15 مشاركا منهم 10 من الذكور و5 من الإناث، وعدد الفائزين 2 من الذكور و2 من الإناث، ويلاحظ زيادة عدد المشاركين من الذكور على الإناث في حين تساوى عدد الفائزين والفائزات. وبلغ عدد المشاركين بجائزة البغلي للابن البار بمسابقة الفنون التشكيلية 32 مشاركا 10 من الذكور 22 من الإناث، وعدد الفائزين 6 مشاركين و5 مشاركات، حيث بلغ عدد المشاركين من الإناث ضعف عدد الذكور، كما بلغ عدد الفائزين من الإناث خمسة أضعاف عدد الفائزين من الذكور. وبلغ عدد المشاركين بجائزة البغلي للابن البار لفن الكاريكاتير 27 مشاركا، 10 من الذكور و17 من الإناث، وعدد الفائزين 3 ذكور و3 إناث، حيث تفوق عدد المشاركات على المشاركين، في حين تساوى عدد الفائزين الذكور مع الإناث.