90 شركة مدرجة تتداول بأسعار أقل من قيمتها الدفترية.. و51 أخرى بقيمة أعلى

62 شركة تتداول بأسعار أقل من 100 فلس.. و80 أخرى تتداول بأعلى من قيمتها الاسمية



المحلل المالي



كشفت بيانات رسمية أن اجمالي حقوق المساهمين لـ 142 شركة مدرجة في بورصة الكويت بلغ حوالي 27.6 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، مقابل اجمالي رأسمال لتلك الشركات بلغ 10.8 مليارات دينار، اي أن حقوق المساهمين تعادل 256% من اجمالي قيمة رؤوس اموال تلك الشركات.



ويظهر تحليل البيانات المالية للشركات المدرجة في بورصة الكويت خلال أول 6 أشهر من 2023 أن من ضمن الـ 142 شركة هناك 107 شركات تخطت حقوق مساهميها رأسمالها، إذ بلغ مجموع رؤوس اموالها 9.54 مليارات دينار، بينما بلغ اجمالي حقوق مساهميها 26.62 مليار دينار بقيادة بيت التمويل الذي بلغت حقوق مساهميه 5.22 مليارات دينار مقابل رأسماله الذي بلغ 1.476 مليار دينار، اي ما يعادل اضافة قدرها 3.74 مليارات دينار، يليه بنك الكويت الوطني بحقوق مساهمين مقدرة بنحو 3.75 مليارات دينار مقابل رأسماله الذي سجل 793 مليون دينار، اي ما يعادل اضافة قدرها 2.96 مليار دينار. وأيضا جاءت اجيليتي ومجموعة زين في المقدمة بحقوق مساهميها التي بلغت 1.777 مليار و1.245 مليار دينار، مقابل رأسمالهما الذي سجل 267.6 مليون و432.71 مليون دينار على التوالي.



أما الشركات التي خسرت جزءا من رأسمالها وحقوق مساهميها فقد بلغ عددها 35 شركة مدرجة وبإجمالي خسارة من رؤوس اموالها بلغ 277.63 مليون دينار، أي ما يعادل خسارة نسبتها 23% من رؤوس أموالها التي بلغت 1.227 مليار دينار، بينما بلغت حقوق مساهميها 949.75 مليون دينار. وأظهر التحليل أن اسهم 90 شركة مدرجة في البورصة تتداول عند اسعار اقل من قيمتها الدفترية، بينما تتداول اسهم 51 شركة بأعلى من قيمتها الدفترية تتصدرها شركة طيران الجزيرة، حيث تتداول عند مضاعف سعر إلى القيمة الدفترية (PVB Ratio) بنحو 8.67 مرات، ومن بعدها شركة ايفا للفنادق بمضاعف سعر الى القيمة الدفترية 6.25 مرة وشركة بورصة الكويت بمضاعف سعر الى القيمة الدفترية 5.46 مرات، وعربي قابضة بـ 4.02 مرات.



يأتي ذلك فيما تتداول اسهم 62 شركة مدرجة في البورصة عند اسعار اقل من قيمتها الاسمية (100 فلس)، بينما تتداول اسهم 80 شركة بأعلى من قيمتها الاسمية، تتصدرها هيومن سوفت بسعر 3.034 دنانير للسهم، وخليج تأمين بـ 1.8 دينار، وشركة بورصة الكويت بسعر 1.660 دينار للسهم، و«طيران الجزيرة» و«كابلات» بـ 1.317 و1.285 دينار للسهم. ولجهة القيمة الدفترية للسهم للشركات المدرجة فتشير الارقام الى ان 33 شركة هبطت قيمتها الدفترية تحت قيمتها الاسمية، مما يدل على خسارة جزء كبير من رؤوس اموالها وأيضا احتياطاتها المالية والأرباح المحتفظ بها، بينما تخطت 109 شركات قيمتها الدفترية القيمة الاسمية للسهم (100 فلس).



تتصدر شركة «اريد» الشركات المدرجة من حيث القيمة الدفترية للسهم التي بلغت 1.157 دينار، يليها كل من شركتي «كابلات» و«تمدين الاستثمارية» بقيمة دفترية 1.08 دينار و 970 فلس على التوالي.



مؤشرات وأرقام للقيمة الدفترية للسهم



13 شركة.. تتخطى 500 فلس.



15 شركة.. تتراوح بين 300 و500 فلس.



26 شركة.. تتراوح بين 200 و300 فلس.



55 شركة.. تتراوح بين 100 و200 فلس.



33 شركة.. قيمتها الدفترية اقل من 100 فلس.