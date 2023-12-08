بعد قضاء معظم عام 2023 بالقرب من مستويات 30 ألف دولار، اخترقت عملة بيتكوين مستويات 40 ألف دولار في نهاية الأسبوع الماضي وظل فوق هذا النطاق خلال معظم هذا الأسبوع. وتترقب السوق الآن المحطة التالية وهي الوصول إلى 50 ألف دولار. وكانت عملة بيتكوين تتحرك بسرعة أكبر وباستمرار لعدة أسابيع، حيث سجلت بشكل متكرر مستويات قياسية سنوية جديدة خلال عام 2023. وبعد بداية شهر نوفمبر بنحو 34 ألف دولار، بدأ شهر ديسمبر فوق 40 ألف دولار لأول مرة منذ أبريل 2022 وقد ارتفع بالفعل بنسبة 16% خلال هذا الشهر بالفعل حتى الآن. ويقول المحللون إن مستوى «المقاومة» Resistance التالي الذي يجب مراقبته يبلغ نحو 48 ألف دولار.



وقال روب جينسبيرغ، محلل الرسوم البيانية في «Wolfe Research»: «يبدو أن عملة بيتكوين تتجاوز كل مستوى مقاومة نحدده». «48 ألف دولار هو التالي في القائمة. ومع تحول الزخم إلى الجانب الإيجابي مرة أخرى، نشعر أن هذا المستوى لا يواجه سوى القليل من التحديات».



وحدد محللون آخرون مستويات مماثلة. يتطلع يوليوس دي كيمبينير، كبير المحللين الفنيين في StockCharts.com، أيضا لوصول بيتكوين إلى مستوى 48 ألف دولار. وقد وصفها ويل تامبلين، كبير المحللين في Fairlead Strategies، بأنها 48 ألفا و600 دولار، إذا تمكنت عملة بيتكوين من الإغلاق بنجاح فوق 42 ألفا و200 دولار لمدة أسبوعين على التوالي. واستمر سعر بيتكوين في الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التفاؤل المحيط بالموافقة على صندوق بيتكوين متداول في البورصة، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من النضج وإضفاء الطابع المؤسسي على فئة الأصول المشفرة. على وجه التحديد، يتزايد التفاؤل في هذا الإطار، حيث يجتمع مصدرو صناديق الاستثمار المتداولة مثل BlackRock.



وGrayscale مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، التي كانت ترفض طلبات صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين منذ 10 سنوات، وتنفيذ تعليقات الوكالة على الإيداعات المحدثة.



وبحسب تقرير لـ CNBC الأميركية، اطلعت عليه «العربية Business»، يقول جينسبيرغ «سواء كان الأمر يتعلق بالخلفية الكلية، أو إثارة صناديق الاستثمار المتداولة، أو التطورات الجيوسياسية، أو الخوف من تفويت الفرصة، أو حتى كل ما سبق، هناك ببساطة مستوى من الزخم يدفع هذه التحركات التي لم نشهدها منذ فترة».



وأضاف «لقد وصلت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوياتها خلال 20 شهرا مقارنة بالأسهم الكبرى في السوق»، «نرى أن هذه النسبة سترتفع حتى نهاية العام، حيث تستمر شركات أسهم التكنولوجيا في التهدئة وتبقى العملات المشفرة ساخنة».



وتابع «سنراقب عن كثب مقدار القوة التي خلفها هذا الارتفاع»، «في الوقت الحاضر، يبدو أن هناك الكثير».