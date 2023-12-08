شريف حمدي



سادت حالة من الهدوء والترقب الحذر على تعاملات بورصة الكويت خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري مع استمرار تباين الأداء على مستوى مؤشراتها للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بمواصلة الإقبال على الاسهم المتوسطة والصغيرة المدرجة بالسوق الرئيسي، مقابل تراجع مؤشر السوق الأول بقدر محدود جراء عمليات تصريف لعدد من الأسهم القيادية.



وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة عودة الزخم الشرائي خاصة مع اقتراب العام المالي من نهايته، وهي فترة تتسم باتخاذ قرارات استثمارية في إطار بناء المراكز الجديدة بناء على الكثير من المعطيات، اهمها النتائج المالية المحققة في الأشهر الـ 9 الماضية.



وحققت القيمة السوقية بنهاية التعاملات الأسبوعية تراجعا محدودا بقيمة 14 مليون دينار تشكل 0.03% من الإجمالي الذي بلغ بنهاية الأسبوع 39.38 مليار دينار مقارنة بـ 39.394 مليار دينار الأسبوع الماضي.



وتراجعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 23% بنهاية التعاملات الاسبوعية، إذ بلغت المحصلة 229 مليون دينار بمتوسط 46 مليون دينار مقارنة بـ 297 مليون دينار بمتوسط يومي 59 مليون دينار الأسبوع الماضي، ويرجع السبب في انخفاض السيولة إلى ان الأسبوع الماضي شهد استقبال تدفقات اجنبية تقدر بـ 50 مليون دينار جراء المراجعة نصف السنوية لـ MSCI والتي استهدفت الأسهم القيادية.



وانخفضت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 15.5%، إذ بلغت كميات التداول خلال الأسبوع 965 مليون سهم انخفاضا من 1.141 مليار سهم الأسبوع الماضي.



واستمر تباين اداء المؤشرات بنهاية تعاملات الأسبوع، إذ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% بخسارة 9 نقاط ليصل المؤشر إلى 7282 نقطة مقارنة بـ 7291 نقطة الأسبوع الماضي، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.5% بمكاسب 28 نقطة ليصل المؤشر إلى 5481 نقطة مقارنة بـ 5453 نقطة الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% بمكاسب نقطة واحدة ليصل إلى 6654 نقطة ارتفاعا من 6653 نقطة الأسبوع الماضي.



وفي سياق آخر، استمرت حالة الاستقرار هي السائدة على تعاملات الأجانب بأسهم السوق الأول، وهو ما تبين من خلال استقرار نسب ملكياتهم في 20 سهما، في المقابل زدات نسب تملك الاجانب في 7 أسهم، وقلصوا نسب التملك في 4 أسهم، لتبلغ قيمة ملكيات الأجانب في أسهم السوق الأول وفقا لبيانات البورصة بتاريخ 6 ديسمبر الجاري نحو 4.8 مليارات دينار، مقارنة بـ 4.76 مليارات دينار الأسبوع الماضي، بنسبة ارتفاع 0.8%.



وكانت الأسهم التي رفع الاجانب نسب تملكهم فيها هي المشاريع وارزان وعقارات الكويت وبنك بوبيان وأجيليتي والجزيرة، إضافة إلى المتكاملة.