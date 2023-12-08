تنطلق في الساعة 1:30 ظهر اليوم في مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان منافسات النسخة الأولى لدورة عبدالعزيز المساعيد لفروسية لقفز الحواجز، بمشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات من مختلف الأندية المحلية، وجوائز تتجاوز 11 ألف دينار لأصحاب المراكز الأولى، كما سيتم تقديم جائزة الشباب والتي تمنح لأفضل شاب كويتي متميز.



وستقام منافسات اليوم على ارتفاعات 50 و70 و90 و105 و115 و125 و135 سم، على أن تتواصل الجولة غدا السبت في الساعة 11:00 صباحا بإقامة 5 أشواط على ارتفاعات 110 و120 و130 والجائزة الكبرى على ارتفاع 140 سم، على أن يسدل الستار بشوط المرح.



وقالت الفارسة الكويتية عضو اللجنة المنظمة للدورة فرح السراج، إن المسابقة تقام تخليدا لذكرى المغفور له عبدالعزيز المساعيد عميد الصحافة الكويتية، بحضور راعي البطولة ناصر المساعيد، وقد تم توفير كل الإمكانيات من أجل نجاح هذا الحدث الرياضي المهم بالتعاون مع مركز الكويت للفروسية.



وأضافت أن لجنة التحكيم ستكون برئاسة المحكمة الكويتية شارون القعود، حيث تضم اللجنة كلا من نضار المصطفى ولمى عبدالعال وندى العوضي وجوليا فورونكو، ويتولى تصميم المسلك فرانك روثنبرجر يساعده يعقوب النصرالله، وشهد عوض وفرح السراج في ميدان الإحماء.