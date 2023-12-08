اتفق الجانبان السوري والإيراني على إطلاق شراكة في مجال الطاقة.



وأكد رئيس الغرفة التجارية السورية ـ الايرانية فهد درويش، حسبما نقل عنه موقع «الوطن»، انه تم الاتفاق على اطلاق شركات بين رجال اعمال إيرانيين وسوريين لتوليد الطاقة، بناء على قانون الاستثمار 32 الخاص بوزارة الكهرباء السورية وبالتعاون مع وزارة الصناعة.



وتم التأكيد على دخول الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها بين البلدين مرحلة التنفيذ، لاسيما موضوع تصفير الرسوم الجمركية وتأسيس مصرف مشترك في سورية، والذي من المقرر أن يرى النور خلال الأسابيع القادمة وإيجاد حل لتبادل العملية بين البلدين والتأكيد على أهمية الاستثمار في المجال الزراعي والصناعي وموضوع التأمين والنقل البري وإيجاد حل لموضوع الترانزيت مع العراق.



جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة للتعاون بين سورية وإيران والتي بدأت اجتماعاتها مؤخرا في العاصمة الإيرانية طهران، وكان الموضوع الأبرز على طاولة النقاش أمس تنفيذ محطات الطاقة الكهربائية في سورية وتفعيل الاتفاقيات المشتركة التي ترتبط مع الجانب الايراني في الكهرباء، حيث أبدى رجال الاعمال الإيرانيين استعدادهم لإعادة الاعمار وتنفيذ محطات الطاقة.