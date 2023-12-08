أعلنت السفارة السورية في الرياض عن استئناف استقبال المواطنين لتقديم الخدمات القنصلية، وذلك اعتبارا من يوم الأحد بعد القادم الموافق 17/12/2023. ونقلت وسائل إعلام سورية عن السفارة أنه تتم مراجعة السفارة بناء على حجز موعد مسبق على الموقع الإلكتروني الخاص بها «للتخفيف إلى الحد الأقصى من فترات الانتظار، ويمكن السفارة من تأمين الاستقبال الحسن للإخوة المواطنين وإنجاز معاملاتهم بالسرعة المطلوبة». ودعت المواطنين للاطلاع على كل الأمور والثبوتيات المطلوبة لمختلف أنواع المعاملات القنصلية والرسوم القنصلية الخاصة بكل معاملة، وذلك على الموقع الالكتروني للسفارة:



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