القاهرة - مجدي عبدالرحمن



أكدت عضو مجلس النواب أميرة ابوشقة، أن المرأة المصرية أثبتت وجودها في المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في مختلف دول العالم ورفعت رأس بلدها عاليا في العالم، وكانت سباقة إلى أن تؤدي دورها وتستخدم استحقاقها الدستوري في اختيار رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة.



وقالت أبو شقة لـ«الأنباء» إن المرأة بلا شك ستستخدم حقها الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية في الانتخابات التي ستجرى في جميع محافظات مصر اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة 72 ساعة قادمة لتقول كلمتها بكل جرأة في اختيار الرئيس الذي سيمثل شعب مصر في الست سنوات المقبلة، وإلى تفاصيل الحوار:



وماذا عن حقوق المرأة في قانون العمل الجديد؟



٭ للمرأة حقوق كثيرة ومتعددة يجب أن يتم إقرارها ضمن أحكام قانون العمل الجديد وفي مقدمتها أحقيتها في أن تكون اجازة الوضع خمسة أشهر وليست أربعة، ومن حقها أيضا أن تمنح اجازة بدون مرتب في القطاع الخاص حال مرافقتها زوجها في العمل خارج مصر، ولا تكون عقوبة لها بأن تفصل عن العمل طالما أنها تؤدي واجبها وحقها التأميني طوال فترة الإعارة.



لقد كنت غاضبة من موقف وزارة التربية والتعليم في أمر تعيين المعلمين والمعلمات في المسابقة الأخيرة؟



٭ نعم كنت على جانب من الغضب لأن الحديث عن رفض المرأة الممتلئة أو الحامل وإبعادها من الحصول على فرصتها يعد أمرا مخالفا للدستور الذي ساوى في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة في العمل وغيره، وانني هنا أحب أن أشيد بموقف وزير التربية والتعليم د.رضا حجازي بقراره بإعادة الفرصة أمام المرأة دون قيد أو شرط وتفهمه رأي أعضاء البرلمان في هذا الشأن.



هل ترغبين في تطوير الأداء في التعامل مع بطاقة التموين؟



٭ أطالب بأن يزيد عدد المستفيدين من البطاقة من أفراد الأسرة من 4 إلى 5 أفراد وألا تكون ملكية التاكسي أو سيارة الأجرة أو الميكروباص سببا للاستبعاد من ملكية البطاقة، لأن هذه السيارات باب رزقهم الوحيد، فلا يجب أن نعاقب أيا منهم لأنه يتحمل مسؤولية أسرة بأكملها.