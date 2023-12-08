بيروت ـ داود رمال ووكالات



أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» و«منظمة العفو الدولية» امس أن القصف الإسرائيلي الذي قتل صحافيا وجرح آخرين في جنوب لبنان يستدعي تحقيقا في «جريمة حرب». وقدمت المنظمتان، خلال مؤتمر صحافي امس في بيروت، نتائج تحقيقين منفصلين قامتا به وتزامن نشره مع تحقيق لوكالة «فرانس برس» أظهر أن قذيفة دبابة إسرائيلية قتلت الصحافي عصام عبدالله وأصابت 6 صحافيين آخرين، بينهم صحافيا «فرانس برس» ديلان كولينز وكريستينا عاصي.



وخلص تحقيق المنظمتين إلى النتيجة نفسها التي خلص إليها تحقيق «فرانس برس» لجهة أن قذيفة دبابة من عيار 120 ملم مصدرها إسرائيل تسببت بالحادث.



وقالت منظمة «أمنستي» في بيان «الهجمات الإسرائيلية القاتلة على صحافيين يجب أن تشكل محور تحقيق على جريمة حرب».



وفي السياق ذاته، قالت الحكومة اللبنانية في بيان انها ستتخذ الإجراءات كافة لضم تقريرين لوكالتي «رويترز» و«فرانس برس» يظهران أن نيرانا عسكرية إسرائيلية قتلت صحافيا من «رويترز» وأصابت 6 آخرين لشكوى مقدمة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. ونقل بيان للحكومة اللبنانية، بعد نشر تحقيقات منفصلة لوكالتي الأنباء، عن رئيس حكومة تسيير الأعمال نجيب ميقاتي القول «الإجرام الإسرائيلي لا حدود له».



وتقدمت الحكومة اللبنانية بشكوى إلى الأمم المتحدة، قائلة إن إسرائيل قتلت مدنيين في جنوب لبنان خلال الأعمال القتالية المستمرة منذ أسابيع عبر الحدود بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.



من جهته، جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إدانة اسرائيل على استهدافها الطاقم الصحافي خلال عدوانها المستمر على لبنان ما ادى الى استشهاد وجرح العديد منهم.



وتعليقا على التقريرين اللذين اصدرتهما وكالتا «رويترز» و«فرانس برس»، قال ميقاتي: إن الاجرام الاسرائيلي لا حدود له، وهذا ما نشهده في غزة وجنوب لبنان، كما أن استهداف المؤسسات الاعلامية يهدف الى إسكات كل صوت يفضح العدوان الاسرائيلي.