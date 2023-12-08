الرياض - خالد المصيبيح



تستأنف اليوم وغدا لقاءات الجولة 16 وقبل الأخيرة من لقاءات القسم الأول للدوري السعودي عبر 6 مباريات، فإلى الحائل توجه الهلال المتصدر لملاقاة الطائي صاحب المركز الـ11 في فرصه متاحة للزعيم من أجل المحافظة على فارق النقاط السبع الذي يفصله عن أقرب منافسيه في إشارة إلى فارق الإمكانات بين الفريقين والترتيب والنقاط الذي يصل إلى 24 نقطة، إضافة إلى أن الطائي سيفتقد اليوم هدافه الغاني مينساه الذي حقق لقب أفضلية لاعب لشهر نوفمبر بسبب تراكم البطاقات.



وفي الرياض يدخل النصر (الثاني) في مواجهة فريق العاصمة الرابع الرياض على الترتيب وهو يسعى لإزالة آثار خسارته الأخيرة من غريمه الهلال في الجولة الماضية، بآمال أن يستمر الفارق مع المتصدر كما هو بينما يدخل الرياض اللقاء وهو في المركز الـ 13، ويأمل استغلال وضع النصر بعد الخسارة الأخيرة.



وفي بريدة يستضيف التعاون الخامس الفيحاء المنتشي معنويا بعد التأهل لثمن دوري أبطال آسيا، ويسعى الضيف إلى التقدم من مركزه الحالي وهو التاسع، وان كان سيواجه أحد أفضل فرق الدوري السعودي حاليا، وآخر لقاءات اليوم سيجمع الخليج الـ 14 بأبها الـ 16 وكلاهما برصيد متساو من النقاط بواقع 13 لكل منهما. وتختتم الجولة غدا بلقاءين، إذ يحل الرائد الـ 17 ضيفا على الأهلي (الثالث)، ولايزال الأهلي يبحث عن الوصول للمركز الثاني بعد أن تقلص الفارق مع النصر إلى 4 نقاط، فيما يسعى الرائد الى الخروج من المراكز المتأخرة، كما يلتقي الوحدة (العاشر) بالأخدود (الـ 15) في فرصة متاحة للوحدة من أجل التقدم في سلم الترتيب. وكانت الجولة قد بدأت أمس الخميس بثلاثة لقاءات، حيث واجه الشباب الاتفاق فيما التقى الحزم الفتح، وفي جدة واجه الاتحاد ضمك قبل أن يدخل الاتحاد غمار المشاركة في بطولة أندية العالم المقررة بجدة في 11 الجاري.