الدوحة - فريد عبدالباقي



تترقب الجماهير القطرية القمة الكلاسيكية التي تجمع بين السد والريان في الـ 7:30 مساء الغد، في ختام مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري القطري لكرة القدم.



ستكون مواجهة الغد مصيرية لكلا الفريقين الطامحين الى تحقيق النقاط الثلاث والتقدم في جدول الترتيب العام، حيث يحتل السد وصافة الدوري برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر الغرافة، ويمتلك السد مباراتين مؤجلتين، فيما يحتل الريان المركز الثالث برصيد 19 نقطة.



وتنطلق اليوم مباريات الجولة الـ 11 من الدوري القطري بإقامة 3 مواجهات، حيث يلتقي معيذر (الحادي عشر وقبل الأخير 5 نقاط)، مع العربي (السابع 12 نقطة) في الـ 5:30 مساء على ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي، ويليه لقاء يجمع بين أم صلال (السادس 14 نقطة) مع المرخية (الأخير 3 نقاط) في الـ 7:30 مساء بستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، وبنفس التوقيت، يحل الأهلي (العاشر 9 نقاط) ضيفا على الوكرة (الرابع 18 نقطة) في ملعبه سعود بن عبدالرحمن.. وستكون مباراة اليوم الأخيرة للمدرب الإسباني بارتلومي ماركيز لوبيز، الذي يقود الوكرة في ظهوره الأخير قبل تسلمه مهمة تدريب منتخب قطر خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي تم إنهاء التعاقد معه بالتراضي قبل انطلاق منافسات كأس آسيا 2023 والتي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين.



ومن المنتظر أن يبدأ لوبيز مهمته في قيادة العنابي، خلال فترة التوقف الدولي الذي سينطلق 18 ديسمبر الجاري.