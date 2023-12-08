ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أنه سيكون بإمكان عشاق الفلك خلال ايام رؤية مجرة «أندروميدا» أو «المرأة المسلسلة». و«المرأة المسلسلة» هي أقرب مجرة لكوكب الارض في الفضاء، وتقع على بعد نحو 2.5 مليون سنة ضوئية من الأرض، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة في بعض الأحيان. ويبلغ قطر هذه المجرة أكثر من 150 ألف سنة ضوئية، وتظهر كبقعة من الضوء في السماء أكبر حتى من البدر، وهذا يعني أنه يمكن اكتشافها بسهولة في ليلة صافية خلال ايام، ومن الأفضل أن يكون ذلك عبر منظار أو تلسكوب، كما يمكن استخدام تطبيقات الهواتف الذكية لرؤية المجرة. وتعد المجرة أبعد جسم يستطيع البشر رؤيته دون مساعدة من الأجهزة المتخصصة، وذلك بسبب حجمها الهائل وسطوعها.