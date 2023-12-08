يتميز أصحاب الإنجازات العالية المبهرة عن باقي الأشخاص العاديين بالطريقة التي يبدأون يومهم، اذ يحدد الروتين الصباحي نغمة بقية اليوم.



وبحسب «روسيا اليوم» نقلا عن موقع



Global English Editing، هناك 9 عادات صباحية إيجابية تميز المتفوقين على طريق النجاح، وهي: الاستيقاظ مبكرا، وممارسة الرياضة، والإفطار الصحي، والتأمل الذاتي، وتحديد أولويات المهام الأصعب، والصمت اللازم لاستغلال فترة الهدوء في الصباح، والتعبير عن الامتنان والشكر للآخرين، والتخطيط الجديد لليوم التالي، والتعلم المستمر عبر تخصيص جزء من الفترة الصباحية للتعلم.