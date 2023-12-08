يسلط مهرجان سندانس السينمائي المرتقب في يناير2024، والذي سيشهد حضور كوكبة من النجوم العالميين، الضوء على موضوع الذكاء الاصطناعي.



واختير نحو 90 عملا سينمائيا ضمن المهرجان الذي يقام في الفترة بين 18 و28 يناير المقبل.



ومن بين هذه الأعمال فيلمان تشارك فيهما الممثلة الأميركية كريستين ستيوارت، أحدهما يتناول قصة حب بين «عوامة وقمر اصطناعي» في عالم ما بعد البشر.



واشتهرت كريستين ستيوارت عالميا بأدائها دور «بيلا سوان» في سلسلة أفلام فائقة النجاح باسم «الشفق».



ويتضمن برنامج مهرجان السينما المستقلة، الذي يقام سنويا في بارك سيتي بجبال ولاية يوتا غرب الولايات المتحدة، أفلاما وثائقية عن أشخاص رغبوا في استخدام الذكاء الاصطناعي للتواصل مع أحبائهم بعد الموت.