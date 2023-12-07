هذا التمرين الدوري جاء في إطار التكامل بين قوات درع الجزيرة والقوة البرية الكويتية حيث شكّل نموذجاً للتعاون والتنسيق العسكري

التمرين شهد جهوداً مشتركة تمثلت بتجارب تدريبية ساهمت في رفع وتعزيز مستوى التنسيق والجاهزية القتالية

نتوجه بالشكر إلى جميع القوات المشاركة والفرق القيادية التي أظهرت التفاني والاحترافية في أداء واجباتها