Note: English translation is not 100% accurate
المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن حمد جاسم الصقر: انتهاء (تكامل/1) بنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة برفع مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية
المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن حمد جاسم الصقر: انتهاء (تكامل/1) بنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة برفع مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية
الخميس
2023/12/7
المصدر : الأنباء
عدد المشاهدات 1402
- هذا التمرين الدوري جاء في إطار التكامل بين قوات درع الجزيرة والقوة البرية الكويتية حيث شكّل نموذجاً للتعاون والتنسيق العسكري
- التمرين شهد جهوداً مشتركة تمثلت بتجارب تدريبية ساهمت في رفع وتعزيز مستوى التنسيق والجاهزية القتالية
- نتوجه بالشكر إلى جميع القوات المشاركة والفرق القيادية التي أظهرت التفاني والاحترافية في أداء واجباتها
- النجاح المحقق في هذا التمرين يعكس التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعزيز قدراتها وتحسين جاهزيتها لضمان الأمان والاستقرار في المنطقة